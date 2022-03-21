Экономист Беляев высказался о ситуации в мировой экономике

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о ситуации в мировой экономике.
Экономист Беляев высказался о ситуации в мировой экономике
  • Gettyimages.ru
  • © Laurence Dutton

«Центр мировой экономики ещё до пандемии начал перемещаться в Юго-Восточную Азию. Это изменения логистики, поставок топлива, цифровизации, которая меняет технологическую стратегию всего производства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, теперь геоэкономику меняют санкции, прежде всего ситуация с поставками энергоносителей со стороны России в Европу.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о полном прекращении торговли между Евросоюзом и Россией.

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