В НБКИ зафиксировали рост среднего размера потребкредита

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировали рост среднего размера потребительского кредита.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По оценке экспертов, в январе 2022 года средний размер выданных потребкредитов в России составил 277,4 тыс. рублей (+18,8% по отношению к аналогичному показателю за январь 2021-го).

Средний размер таких ссуд растёт второй месяц подряд — в декабре 2021 года он составлял 202,4 тыс. рублей.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.