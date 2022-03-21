В НБКИ зафиксировали рост среднего размера потребкредита

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В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировали рост среднего размера потребительского кредита.
В НБКИ зафиксировали рост среднего размера потребкредита
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По оценке экспертов, в январе 2022 года средний размер выданных потребкредитов в России составил 277,4 тыс. рублей (+18,8% по отношению к аналогичному показателю за январь 2021-го).

Средний размер таких ссуд растёт второй месяц подряд — в декабре 2021 года он составлял 202,4 тыс. рублей.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

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