ЦБ России с 1 апреля установит обязательные резервные требования для банков

Центробанк России установит с 1 апреля обязательные резервные требования для расчёта резервируемых обязательств кредитных организаций.

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций будут действовать единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в рублях и в иностранной валюте.

Для кредитных организаций с базовой лицензией нормативы по обязательным резервам составят 1% по всем категориям обязательств в российской валюте и 2% в иностранной.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов останутся без изменений.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что власти заморозили средства Центрального банка России на сумму €22 млрд.

В пятницу, 18 марта, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

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