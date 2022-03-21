ЦБ России с 1 апреля установит обязательные резервные требования для банков

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Центробанк России установит с 1 апреля обязательные резервные требования для расчёта резервируемых обязательств кредитных организаций.
ЦБ России с 1 апреля установит обязательные резервные требования для банков
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций будут действовать единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в рублях и в иностранной валюте.

Для кредитных организаций с базовой лицензией нормативы по обязательным резервам составят 1% по всем категориям обязательств в российской валюте и 2% в иностранной.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов останутся без изменений.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что власти заморозили средства Центрального банка России на сумму €22 млрд.

В пятницу, 18 марта, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Подробнее — в материале RT.

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