ЦБ России с 1 апреля установит обязательные резервные требования для банков
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций будут действовать единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в рублях и в иностранной валюте.
Для кредитных организаций с базовой лицензией нормативы по обязательным резервам составят 1% по всем категориям обязательств в российской валюте и 2% в иностранной.
Коэффициенты усреднения обязательных резервов останутся без изменений.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что власти заморозили средства Центрального банка России на сумму €22 млрд.
В пятницу, 18 марта, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.
Подробнее — в материале RT.