Новак отметил незначительное влияние отказа США и Британии от российской нефти

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Влияние решения США и Британии отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительное, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он напомнил, что поставки были небольшими.
Новак отметил незначительное влияние отказа США и Британии от российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Yerbolat Shadrakhov

Об этом сообщает РИА Новости.

«США и Великобритания приняли решение об отказе от поставок российских энергетических ресурсов... Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли... Что касается США, мы поставляли туда 3% всего своего экспорта по нефти и 7% — по нефтепродуктам», — сказал Новак.

15 марта британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.

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