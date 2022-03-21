Глава Минэкономразвития Решетников не исключил принятия решения о моратории на банкротство

Правительство России на этой неделе может принять решение о моратории на банкротство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Что у нас в работе на этой неделе — мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT-компаний до 2025 года и ряд других направлений», — отметил Решетников.

Ранее Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.