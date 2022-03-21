В столице рассказали о работе Московского экспортного центра

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Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что столичные предприниматели могут получить помощь в поиске покупателей за рубежом в Московском экспортном центре (МЭЦ).
В столице рассказали о работе Московского экспортного центра
  • Gettyimages.ru
  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Услуга подбора байеров охватывает пять крупных регионов — это государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Поиск покупателей проходит в 37 странах, в пределах одного региона предприниматели могут выбрать три наиболее приоритетных направления. Например, найти байеров можно и в таких крупных странах, как Индия, Китай или Аргентина, и в государствах поменьше — Тунисе, Венесуэле», — сказал Фурсин.

При этом он уточнил, что предприниматели могут определить конкретный регион, подать заявку на сайте центра, пройти экспертную комиссию и получить семь контактов зарубежных клиентов.

Как ранее сообщала НСН, внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более чем на треть относительно 2020 года и достиг почти $64,5 млрд.

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