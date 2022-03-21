Москва подготовила меры поддержки для застройщиков
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает НСН.
«Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за II квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за 1 рубль в год», — также отметил Ефимов.
Арендаторы городской земли, предоставленной без торгов, и собственники, изменившие вид разрешённого использования участков, также получат возможность перенести платежи за II квартал на полгода.
Совокупный размер платежей, по которым инвесторы получат отсрочку, составит порядка 7 млрд рублей.
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