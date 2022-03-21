Москва подготовила меры поддержки для застройщиков

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва предоставит новый комплекс мер поддержки столичным застройщикам. Он позволит снизить финансовую нагрузку при реализации важных градостроительных проектов.
Москва подготовила меры поддержки для застройщиков
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Об этом сообщает НСН.

«Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за II квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за 1 рубль в год», — также отметил Ефимов.

Арендаторы городской земли, предоставленной без торгов, и собственники, изменившие вид разрешённого использования участков, также получат возможность перенести платежи за II квартал на полгода.

Совокупный размер платежей, по которым инвесторы получат отсрочку, составит порядка 7 млрд рублей.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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