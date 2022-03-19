МИД России: Москва никогда не использовала энергоресурсы для политического давления

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Россия никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления, заявил директор первого европейского департамента российского МИД Алексей Парамонов.
МИД России: Москва никогда не использовала энергоресурсы для политического давления
  • РИА Новости

«Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления», — цитирует РИА Новости Парамонова.

По его словам, энергетические компании России всегда в полном объёме выполняли свои обязательства.

Он добавил, что компании и сейчас продолжают выполнять обязательства.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, ситуация стабильная.

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