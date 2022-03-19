МИД России: Москва никогда не использовала энергоресурсы для политического давления
- РИА Новости
«Москва никогда не использовала экспорт энергоресурсов в качестве инструмента политического давления», — цитирует РИА Новости Парамонова.
По его словам, энергетические компании России всегда в полном объёме выполняли свои обязательства.
Он добавил, что компании и сейчас продолжают выполнять обязательства.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, ситуация стабильная.