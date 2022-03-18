Аналитик Федосова объяснила запрет покупать доли в зарубежных компаниях до конца 2022 года

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала запрет российского лидера Владимира Путина российским физическим и юридическим лицам до конца текущего года без разрешения Центробанка покупать доли в иностранном бизнесе.

«Принятая мера продолжает курс на ограничение операций по выводу капитала за рубеж и поддержание курса», — считает Федосова.

Она добавила, что принимаемые Центробанком меры по стабилизации курса рубля ограничены невозможностью осуществлять валютные интервенции.

«Сейчас мы видим последовательные шаги, направленные на «консервацию» курса, пока ситуация волатильна», — уточнила аналитик.

Ранее Путин до конца 2022 года запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ.

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