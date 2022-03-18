Аналитик Федосова объяснила запрет покупать доли в зарубежных компаниях до конца 2022 года

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала запрет российского лидера Владимира Путина российским физическим и юридическим лицам до конца текущего года без разрешения Центробанка покупать доли в иностранном бизнесе.