Аналитик Федосова объяснила запрет покупать доли в зарубежных компаниях до конца 2022 года
«Принятая мера продолжает курс на ограничение операций по выводу капитала за рубеж и поддержание курса», — считает Федосова.
Она добавила, что принимаемые Центробанком меры по стабилизации курса рубля ограничены невозможностью осуществлять валютные интервенции.
«Сейчас мы видим последовательные шаги, направленные на «консервацию» курса, пока ситуация волатильна», — уточнила аналитик.
Ранее Путин до конца 2022 года запретил покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения ЦБ.