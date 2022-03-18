В Оренбургской области на господдержку АПК и сёл направят 3,2 млрд рублей
- РИА Новости
Как пишет RIA56, в регионе запланированы дополнительные средства из федерального бюджета на субсидирование хлеба и кормов для молочного стада.
Прорабатывается вопрос о выделении допсредств и из областного бюджета на развитие в том числе мясного скотоводства.
Также области увеличили лимит на предоставление льготных краткосрочных кредитов с 123 млн до 411,9 млн рублей.
По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса.