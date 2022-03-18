В Оренбургской области на господдержку АПК и сёл направят 3,2 млрд рублей

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил с главами территорий и региональным Минсельхозом основные виды государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК).
В Оренбургской области на господдержку АПК и сёл направят 3,2 млрд рублей
  • РИА Новости

Как пишет RIA56, в регионе запланированы дополнительные средства из федерального бюджета на субсидирование хлеба и кормов для молочного стада.

Прорабатывается вопрос о выделении допсредств и из областного бюджета на развитие в том числе мясного скотоводства.

Также области увеличили лимит на предоставление льготных краткосрочных кредитов с 123 млн до 411,9 млн рублей.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса.

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