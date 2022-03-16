Власти Амурской области рассказали о перспективах торгово-экономического развития региона

В правительстве Амурской области рассказали о перспективах торгово-экономического развития региона.

Об этом сообщает URA.RU.

«Торгово-экономическое сотрудничество области в большей степени ориентировано на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевые инфраструктурные проекты региона имеют статус резидента ТОР «Приамурская». Это трансграничная канатная дорога через реку Амур и таможенно-логистический терминал «Канинкурган», — отметили региональные власти.

Как считают в областном правительстве, регион в дальнейшем будет являться одним из транспортных коридоров в страны АТР.

Интерес со стороны предпринимателей в реализации проектов в примостовой зоне уже есть, ожидается рост количества проектов в сфере логистики и складов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в январе в Татарстане объём промышленного производства вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.