В Подмосковье рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе

Оборот предприятий оптовой торговли Московской области в январе 2022 года составил 666 783,2 млн рублей, что составляет 7,2% всего оптового оборота в России.

Об этом сообщает телеканал «360».

Оборот розничной торговли в начале года достиг 258 154,5 млн рублей (8% розницы страны).

Оптовики продали больше всего мяса и мяса птицы (кроме субпродуктов), далее следуют рыба и кондитерские изделия.

Что касается розницы, то реализовано больше всего мяса и мясных продуктов, а также мужской, женской и детской одежды. Далее следуют кондитерские изделия.

Ранее НСН сообщала, что в Москве производство пищевых продуктов выросло более чем на 8% в 2021 году.