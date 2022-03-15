В Подмосковье рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе

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Оборот предприятий оптовой торговли Московской области в январе 2022 года составил 666 783,2 млн рублей, что составляет 7,2% всего оптового оборота в России.

Об этом сообщает телеканал «360».

Оборот розничной торговли в начале года достиг 258 154,5 млн рублей (8% розницы страны).

Оптовики продали больше всего мяса и мяса птицы (кроме субпродуктов), далее следуют рыба и кондитерские изделия.

Что касается розницы, то реализовано больше всего мяса и мясных продуктов, а также мужской, женской и детской одежды. Далее следуют кондитерские изделия.

Ранее НСН сообщала, что в Москве производство пищевых продуктов выросло более чем на 8% в 2021 году.

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