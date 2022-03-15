В Подмосковье рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе
Об этом сообщает телеканал «360».
Оборот розничной торговли в начале года достиг 258 154,5 млн рублей (8% розницы страны).
Оптовики продали больше всего мяса и мяса птицы (кроме субпродуктов), далее следуют рыба и кондитерские изделия.
Что касается розницы, то реализовано больше всего мяса и мясных продуктов, а также мужской, женской и детской одежды. Далее следуют кондитерские изделия.
Ранее НСН сообщала, что в Москве производство пищевых продуктов выросло более чем на 8% в 2021 году.