Белоруссия и Россия проработают оптимальную цену на российскую нефть
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«Будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу для приобретения сырой нефти, как только она будет выработана, правительства её утвердят», — приводит слова Головченко агентство БЕЛТА.
По его словам, цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность белорусской нефтепереработки.
Ранее Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества.