Белоруссия и Россия проработают оптимальную цену на российскую нефть

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Белоруссия и Россия вырабатывают более оптимальную цену на российскую нефть, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.
Белоруссия и Россия проработают оптимальную цену на российскую нефть
  • AP
  • © Sergei Grits

«Будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу для приобретения сырой нефти, как только она будет выработана, правительства её утвердят», — приводит слова Головченко агентство БЕЛТА.

По его словам, цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность белорусской нефтепереработки.

Ранее Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества.

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