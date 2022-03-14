Белоруссия и Россия проработают оптимальную цену на российскую нефть

Белоруссия и Россия вырабатывают более оптимальную цену на российскую нефть, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу для приобретения сырой нефти, как только она будет выработана, правительства её утвердят», — приводит слова Головченко агентство БЕЛТА.

По его словам, цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность белорусской нефтепереработки.

Ранее Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества.