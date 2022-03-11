Путин заявил о постоянных попытках сдержать развитие России и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие России и Белоруссии предпринимались всегда.
Путин заявил о постоянных попытках сдержать развитие России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда. Предпринимаются и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что США и их союзники своими действиями отправили в утиль правила международной торговли.

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