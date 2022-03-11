Мишустин заявил об отправке Вашингтоном в утиль правил международной торговли

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что США и их союзники своими действиями отправили в утиль правила международной торговли.

«Недружественные действия Соединённых Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации. Практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли, идёт откровенное лоббирование коммерческих интересов», — сказал он.

Также Мишустин добавил, что напряжение в настоящий момент появляется даже в тех сферах, где политики быть не должно, например в спорте.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией.