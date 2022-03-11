В Нижегородской области оценили перспективы легпрома в условиях ухода зарубежных брендов
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Так, Саносян отметил, что нижегородская лёгкая промышленность готова работать на импортозамещение, передаёт сайт pravda-nn.ru.
«В Нижегородской области действует более 100 предприятий лёгкой промышленности. Это многопрофильный комплекс, выпускающий одежду, обувь, постельные принадлежности, изделия из кожи и многое другое. Около 80 предприятий занимаются именно швейным производством, номенклатура широкая — от детской одежды до головных уборов», — добавил Саносян.
Ранее профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях ухода с рынка газированных напитков западного производства.