«Известия»: первоочередные меры поддержки экономики России потребуют более 1 трлн рублей

Короткая ссылка
Стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на версию проекта плана правительства.

Отмечается, что наибольший объём средств — 496 млрд рублей — будет направлен на социальную поддержку, в том числе на стимулирование рынка труда.

Также средства будут выделены на поддержку транспортной и строительной отраслей.

На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей.

8 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Закон упрощает установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, а также предусматривает право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, допускается введение моратория на плановые проверки предприятий МСБ в текущем году.

Правительство России наделили правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, продовольственная безопасность России обеспечена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить