«Известия»: первоочередные меры поддержки экономики России потребуют более 1 трлн рублей
Отмечается, что наибольший объём средств — 496 млрд рублей — будет направлен на социальную поддержку, в том числе на стимулирование рынка труда.
Также средства будут выделены на поддержку транспортной и строительной отраслей.
На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей.
8 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Закон упрощает установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, а также предусматривает право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий малого и среднего бизнеса.
Кроме того, допускается введение моратория на плановые проверки предприятий МСБ в текущем году.
Правительство России наделили правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня.
Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, продовольственная безопасность России обеспечена.