«Известия»: первоочередные меры поддержки экономики России потребуют более 1 трлн рублей

Стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на версию проекта плана правительства.

Отмечается, что наибольший объём средств — 496 млрд рублей — будет направлен на социальную поддержку, в том числе на стимулирование рынка труда.

Также средства будут выделены на поддержку транспортной и строительной отраслей.

На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей.

8 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Закон упрощает установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, а также предусматривает право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, допускается введение моратория на плановые проверки предприятий МСБ в текущем году.

Правительство России наделили правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, продовольственная безопасность России обеспечена.