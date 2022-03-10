Поступления от торгового сбора в бюджет Москвы превысили 8 млрд рублей в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что торговые предприятия Москвы перечислили в 2021 году в бюджет города торговый сбор в размере 8,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает НСН.

«В прошлом году объём платежей по торговому сбору не только восстановился, но и вырос, в том числе за счёт прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков», — сказал Ефимов.

По его словам, с 2021 года уплачивать торговый сбор начали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, которые осуществляют торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи.

Ефимов отметил, что число плательщиков торгового сбора в Москве в 2021 году составило 26,5 тыс.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.