Поступления от торгового сбора в бюджет Москвы превысили 8 млрд рублей в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В прошлом году объём платежей по торговому сбору не только восстановился, но и вырос, в том числе за счёт прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков», — сказал Ефимов.
По его словам, с 2021 года уплачивать торговый сбор начали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, которые осуществляют торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи.
Ефимов отметил, что число плательщиков торгового сбора в Москве в 2021 году составило 26,5 тыс.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.