«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа

«Оператор ГТС Украины» опубликовал данные, согласно которым заявки на транзит газа через украинскую территорию 10 марта сохраняются на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Украиной.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую компанию, текущие номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 10 марта составляют 109,4 млн куб. м.

Уточняется, что транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.

Вместе с этим агентство, ссылаясь на данные немецкой Gascade, добавляет, что загрузка газопровода Ямал — Европа, по которому российский газ транзитом через Польшу поступает в Германию, также сохраняется. «Газпром» накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 10 марта.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.