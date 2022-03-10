«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую компанию, текущие номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 10 марта составляют 109,4 млн куб. м.
Уточняется, что транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Вместе с этим агентство, ссылаясь на данные немецкой Gascade, добавляет, что загрузка газопровода Ямал — Европа, по которому российский газ транзитом через Польшу поступает в Германию, также сохраняется. «Газпром» накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 10 марта.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.