«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа

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«Оператор ГТС Украины» опубликовал данные, согласно которым заявки на транзит газа через украинскую территорию 10 марта сохраняются на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Украиной.
«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую компанию, текущие номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 10 марта составляют 109,4 млн куб. м.

Уточняется, что транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.

Вместе с этим агентство, ссылаясь на данные немецкой Gascade, добавляет, что загрузка газопровода Ямал — Европа, по которому российский газ транзитом через Польшу поступает в Германию, также сохраняется. «Газпром» накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 10 марта.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.

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