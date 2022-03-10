Российские банки смогут кредитовать подконтрольные нерезидентам компании

Минфин России принял решение о возможности предоставления кредитов работающим в стране компаниям, принадлежащим иностранным структурам, информирует пресс-служба финансового ведомства.

«Разрешить кредитование российскими кредитными организациями резидентов, которые находятся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — сообщает пресс-служба.

Данное решение распространяется на компании, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории страны, при условии направления вновь поступающих кредитных ресурсов на осуществление производственно-хозяйственной деятельности в России.

Ранее Госдума и Совет Федерации утвердили пакет законов, направленных на защиту экономики и россиян в условиях санкций.

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