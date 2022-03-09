В Подмосковье намерены разработать комплекс мер поддержки для бизнеса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион разработает свой комплекс мер поддержки предпринимателей в условиях введённых Западом антироссийских санкций.  

Об этом сообщает телеканал «360».

«Находиться в тесном контакте, чтобы дать максимальные разъяснения и оперативно довести меры федерального уровня, которые уже предусмотрены, и подготовить наши, региональные, меры, которые мы тоже будем предлагать нашему бизнесу», — так Воробьёв обозначил задачи, стоящие перед областным правительством.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявила, что региональные банки, способные оперативно реагировать на потребности малого и среднего бизнеса, нуждаются в комплексной поддержке.

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