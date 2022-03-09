Финансовый эксперт Шубцова спрогнозировала укрепление экономических связей России и Китая

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Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Людмила Шубцова выразила мнение, что Россия и Китай будут ускоренными темпами развивать экономические связи.
Финансовый эксперт Шубцова спрогнозировала укрепление экономических связей России и Китая
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Так она в разговоре с ИА REGNUM прокомментировала данные о том, что товарооборот Москвы и Пекина в январе — феврале 2022 года вырос в годовом исчислении на 38,5%.

«Дальнейшее ускоренное развитие внешнеэкономических связей России и Китая будет продолжено... Со стороны Китая запланированное и подтверждённое 5 марта Всекитайским собранием народных представителей достижение экономического роста в 5,5% в 2022 году потребует снятия одного из главных ограничений — дефицита энергоносителей. В увеличении поставок энергоносителей крайне заинтересована и Россия», — отметила Шубцова.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы с Вьетнамом достиг в 2021 году $3,9 млрд. Это на 36% превышает показатель 2020 года.

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