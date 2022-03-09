Производственные IT-компании Москвы заплатили почти 19 млрд рублей налогов в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что производители компьютеров, электронных и оптических изделий в 2021 году принесли московскому бюджету около 18,8 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал «Экономика Москвы».

При этом отмечается, что объём налоговых поступлений в 2021 году был на 4,9% выше, чем в 2020-м, и на 11,9% выше, чем в 2019-м.

«Более 60% налоговых поступлений отрасли приходится на НДФЛ. Производственные IT-компании Москвы перечислили в 2021 году в консолидированный бюджет столицы 11,4 млрд рублей в виде НДФЛ, что на 12,3% больше, чем в 2020 году, и на 21,2% — чем в 2019 году», — добавил Ефимов.

По его словам, из всех поступлений налог на прибыль составил 6,2 млрд рублей, налог на имущество организаций — почти 800 млн, а платежи по специальным налоговым режимам — 400 млн рублей.

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