«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа

«Оператор ГТС Украины» опубликовал данные, согласно которым транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Украиной уже больше недели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской компании, заявки на прокачку газа на границе России и Украины на 8 марта составляют 109,5 млн куб. м.

Отмечается, что вместе с этим сохраняется схема поставок газа по газопроводу Ямал — Европа, мощности которого российская компания в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.