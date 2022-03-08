«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской компании, заявки на прокачку газа на границе России и Украины на 8 марта составляют 109,5 млн куб. м.
Отмечается, что вместе с этим сохраняется схема поставок газа по газопроводу Ямал — Европа, мощности которого российская компания в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона имеет сведения о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины.