Экономист Марголин прокомментировал ситуацию с валютой

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Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин выразил мнение, что россиянам не стоит экстренно скупать дорожающую валюту.

Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU.

«Стабилизации ситуации на валютном рынке будет, например, способствовать принятое решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Поэтому решения сейчас лучше принимать исходя своих индивидуальных представлений об ожидаемых доходах и расходах и с учётом своего финансового положения, но главное — не паниковать, не делать резких движений», — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на тот факт, что российские банки ввели депозиты с повышенными ставками на период 3—6 месяцев. По мнению эксперта, это индикатор того, что финансовые организации рассчитывают на снижение неопределённости в течение полугода.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

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