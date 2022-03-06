American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии

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Финансовая компания American Express объявила о приостановке работы в России и Белоруссии, карты этих стран не будут работать за границей.

«American Express приостанавливает все операции в России... Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Это означает, что карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах на территории России.

Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express.

Ранее American Express объявила о приостановке сотрудничества с партнёрами из России.

До этого международная платёжная система Mastercard сообщила о блокировании доступа к своей сети некоторым финансовым учреждениям в рамках санкций против России.

Подробнее — в материале RT.

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