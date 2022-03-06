American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии
«American Express приостанавливает все операции в России... Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Это означает, что карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах на территории России.
Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express.
Ранее American Express объявила о приостановке сотрудничества с партнёрами из России.
До этого международная платёжная система Mastercard сообщила о блокировании доступа к своей сети некоторым финансовым учреждениям в рамках санкций против России.
Подробнее — в материале RT.