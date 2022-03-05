Fitch понизило рейтинги 26 российских сырьевых компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги 26 добывающих компаний из России, в том числе у «Газпрома» и «Лукойла».

«Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch», — приводит ТАСС сообщение агентства. В число данных компаний вошли в том числе «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», НЛМК, ММК, «Евраз», «Металлоинвест», ГМК «Норильский никель», Petropavlovsk, «Алроса», СУЭК, «Сибур», «Акрон», «Уралкалий», «Фосагро». Ранее международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.