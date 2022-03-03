«Газпром» забронировал мощности прокачки газа по Ямалу — Европе на всё 3 марта

Российская компания «Газпром» на ночном аукционе забронировала мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на весь день 3 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

На аукционе был предложен объём в 3,7 млн куб. м в час, востребованными оказались около 16,7% мощностей в период с 08:00 3 марта до 08:00 мск 4 марта.

Номинации на транзит российского газа через территорию Украины на 3 марта остаются высокими — около 109,4 млн куб. м в сутки.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что в сфере энергетики «всё идёт довольно спокойно», поскольку в настоящее время не планируются ограничения ни со стороны России, ни со стороны Запада.