Банк ВТБ повысил ставки по рублёвым вкладам до 21%

В банке ВТБ повысили ставки по вкладам в рублях до 21%, в долларах — до 8% и в евро — до 7% годовых, следует из заявления кредитной организации.

«Теперь максимальные ставки по рублёвым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7%», — говорится в пресс-релизе.

Соответствующие изменения вступят в силу с 2 марта.

Отмечается, что ставка в 21% на вкладе в рублях будет доступна при размещении финансовых средств на полгода без снятия и пополнения.

Ранее Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвым вкладам до 21%.

Максимальная ставка по валютному вкладу в кредитной организации составит 6% при размере вклада от $100 тыс.