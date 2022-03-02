Банк ВТБ повысил ставки по рублёвым вкладам до 21%
- РИА Новости
«Теперь максимальные ставки по рублёвым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7%», — говорится в пресс-релизе.
Соответствующие изменения вступят в силу с 2 марта.
Отмечается, что ставка в 21% на вкладе в рублях будет доступна при размещении финансовых средств на полгода без снятия и пополнения.
Ранее Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвым вкладам до 21%.
Максимальная ставка по валютному вкладу в кредитной организации составит 6% при размере вклада от $100 тыс.