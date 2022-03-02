Центробанк принял решение не возобновлять фондовые торги 2 марта на Мосбирже

Центробанк принял решение не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары)», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в период с 1 по 5 марта 2022 года на Мосбирже не будут проводиться утренние и вечерние сессии.