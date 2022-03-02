Компания American Express приостановила сотрудничество с партнёрами из России

Короткая ссылка
Финансовая компания American Express объявила о приостановке сотрудничества с партнёрами из России. Об этом говорится в заявлении компании.

«У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнёра, выпускающего карты, и ещё нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнёров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнёрами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — приводит ТАСС текст заявления American Express.

Ранее сообщалось, что международная платёжная система Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России.

Международная платёжная система Mastercard сообщила о блокировании доступа к своей сети некоторым финансовым учреждениям в рамках санкций против России.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить