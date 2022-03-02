Компания American Express приостановила сотрудничество с партнёрами из России

Финансовая компания American Express объявила о приостановке сотрудничества с партнёрами из России. Об этом говорится в заявлении компании.

«У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнёра, выпускающего карты, и ещё нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнёров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнёрами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации», — приводит ТАСС текст заявления American Express.

Ранее сообщалось, что международная платёжная система Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России.

Международная платёжная система Mastercard сообщила о блокировании доступа к своей сети некоторым финансовым учреждениям в рамках санкций против России.

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