В Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти в 2021 году

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В Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти в 2021 году, что на 5,8% превышает показатель 2020-го, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Об этом сообщает «Реальное время».

На компанию «Татнефть» приходится 27,4 млн тонн добытой нефти, остальные 7,1 млн тонн — на малые нефтяные компании.

Как отметил главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский, в прошлом году 23 малые нефтяные компании перевыполнили план по уровню добычи нефти. В эксплуатацию ввели 276 новых скважин.

Ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева спрогнозировала мировой спрос на нефть в 2022 году.

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