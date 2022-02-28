В Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти в 2021 году

В Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти в 2021 году, что на 5,8% превышает показатель 2020-го, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Об этом сообщает «Реальное время». На компанию «Татнефть» приходится 27,4 млн тонн добытой нефти, остальные 7,1 млн тонн — на малые нефтяные компании. Как отметил главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский, в прошлом году 23 малые нефтяные компании перевыполнили план по уровню добычи нефти. В эксплуатацию ввели 276 новых скважин. Ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева спрогнозировала мировой спрос на нефть в 2022 году.