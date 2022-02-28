В Севастополе утвердили программу развития агропромышленного комплекса

В Севастополе утвердили программу развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного кластеров.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«С учётом всех источников финансирования до 2030 года в реализацию программы будет вложено около 5 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей — это средства федерального бюджета и 380 млн рублей — это средства бюджета Севастополя», — заявила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

В частности, программа учитывает, что в АПК приоритетными отраслями для региона являются садоводство, виноградарство и виноделие.

Также предусмотрено субсидирование промышленного рыболовства и аквакультуры.

Кроме того, предусмотрены гранты «Агростартап».

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что более 50 заёмщиков стали получателями льготных инвестиционных кредитов Минсельхоза Московской области в 2021 году.