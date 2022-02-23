Еврокомиссия выпустила заявление по поводу торговой политики ЕС в отношении ЛНР и ДНР

Еврокомиссия сообщила об ограничениях в торговле ЕС с Луганской и Донецкой народными республиками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

В соответствующем уведомлении указывается, что в сложившихся в настоящее время условиях украинские власти не в состоянии контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, данные товары не подпадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина — ЕС.



«Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством», — говорится в документе.

Ранее представительство Франции при Европейском союзе заявило, что постпреды ЕС согласовали технические детали санкций за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.