В Москве экспортёры вдвое нарастили поставки молочной продукции в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные экспортёры за 11 месяцев 2021 года нарастили поставки молочной продукции, за исключением мороженого, более чем на 50% в сравнении с 2020-м. Объём экспорта составил почти $37 млн.
В Москве экспортёры вдвое нарастили поставки молочной продукции в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает НСН.

«Москва входит в число главных российских экспортёров молочной продукции с долей поставок 12,6%. По итогам января — ноября 2021 года столичные предприятия поставили молочную продукцию на внешние рынки на сумму $36,92 млн, что на 50,3% и 92,7% больше, чем в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов», — отметил заммэра.

По его словам, география поставок столичной продукции также увеличивается: если в 2020 году она поставлялась в 21 страну, то в 2021-м уже в 26.

Ранее кандидат экономических наук Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на молочную продукцию.

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