Экспорт канцтоваров московских предприятий вырос почти на 30% в 2021 году

За январь — ноябрь 2021 года Москва экспортировала канцтовары и школьные принадлежности в 83 страны почти на $20 млн, что на 29,5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москва входит в число главных экспортёров канцелярских и школьных принадлежностей. За 11 месяцев прошлого года её доля в общероссийском экспорте составила 32,2%», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основными импортёрами столичных товаров стали Белоруссия, Казахстан, Латвия, Киргизия и Армения.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что город в 2021 году увеличил объём экспорта канцтоваров в страны, в которые ранее их практически не поставлял. Среди таких государств — Вьетнам, Алжир, Сербия и Сингапур, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что в Томской области объём экспорта АПК превысил $50 млн в 2021 году.