Производство пищевых продуктов в Москве увеличилось более чем на 14% в 2021 году

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что производство пищевых продуктов в январе — ноябре 2021 года в Москве увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Производство пищевых продуктов в Москве увеличилось более чем на 14% в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

Об этом сообщает НСН.

«Производство пищевых продуктов в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Объём отгруженной продукции пищевой промышленности столицы за 11 месяцев 2021-го составил 487,5 млрд рублей, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году», — уточнил вице-мэр.

В столице действует свыше трёх тысяч промышленных обрабатывающих производств, которые обеспечивают около 700 тыс. рабочих мест.

Предприятий пищевой промышленности в столице 240, на них заняты более 50 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» передавал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить