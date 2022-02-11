Производство пищевых продуктов в Москве увеличилось более чем на 14% в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что производство пищевых продуктов в январе — ноябре 2021 года в Москве увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает НСН.

«Производство пищевых продуктов в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Объём отгруженной продукции пищевой промышленности столицы за 11 месяцев 2021-го составил 487,5 млрд рублей, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году», — уточнил вице-мэр.

В столице действует свыше трёх тысяч промышленных обрабатывающих производств, которые обеспечивают около 700 тыс. рабочих мест.

Предприятий пищевой промышленности в столице 240, на них заняты более 50 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» передавал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.