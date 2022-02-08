Экономист Данилов высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России

Кандидат экономических наук Александр Данилов высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что импортозамещение стало двигателем развития.

«Импортозамещение открыло все дороги для отечественных производителей. И это касается многих отраслей, от продуктов питания до российского автопрома», — отметил эксперт.

По его словам, число производителей в России растёт и, что немаловажно, средства на расходы и закупки остаются внутри страны.

«Что касается наших товаров, введение санкций увеличило экспорт из России в другие страны мира, укрепив наши позиции не только внутри страны, но и на мировой арене», — добавил Данилов.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов напомнил о роли импортозамещения в России.