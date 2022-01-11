Первый вице-президент «Опоры России» Сигал прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Первый вице-президент «Опоры России» Сигал прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Пока валютная секция эмоциональна и активна. К торгам вернулся основной объём инвесторов, отдыхавших на новогодних каникулах. Их цель — реализовать в котировках весь спектр информации. Именно поэтому сегодня рубль так энергично укрепляется», — заявил он в беседе с LIFE.

По его словам, до середины января будут получены политические ориентиры — переговоры России с ОБСЕ и НАТО.

Как прогнозирует Сигал, нефть с большой долей вероятности сохранится в пределах $77 — 85 за баррель Brent.

Ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какими факторами будет определяться поведение российской валюты в первом квартале 2022 года.

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