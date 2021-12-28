В Курской области рассказали о планах по поддержке малого бизнеса в 2022 году

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Курская область получит 55 млн рублей на развитие МСП. Средства направят на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году.
В Курской области рассказали о планах по поддержке малого бизнеса в 2022 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местную администрацию.

Как отмечается, в области реализуют три региональных проекта — по поддержке самозанятых, начинающих и потенциальных предпринимателей, а также действующих организаций для их развития и расширения.

Предусмотрены такие меры, как консультации, бесплатные обучающие программы, помощь в продвижении товаров на интернет-площадках, в выходе на внешние рынки, инжиниринговые услуги.

Также есть гранты для социальных предприятий, льготное кредитование, поручительства.

Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.

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