Опубликован рейтинг самых выгодных розничных инвестиций с наибольшей годовой доходностью

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Согласно рейтингу, составленному международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza, наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоины, новостройки и акции американского фондового рынка.

Об этом пишут «Известия».

Аналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев. Больше всего выиграли рисковые инвесторы, сделавшие ставку на биткоин: за год стоимость этой криптовалюты выросла на 75,4%.

На второй позиции — инвестиции в новостройки с доходностью 28,7%.

Третье и четвёртое места в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции. Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу), к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей (25,7%), говорится в исследовании.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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