Опубликован рейтинг самых выгодных розничных инвестиций с наибольшей годовой доходностью
Об этом пишут «Известия».
Аналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев. Больше всего выиграли рисковые инвесторы, сделавшие ставку на биткоин: за год стоимость этой криптовалюты выросла на 75,4%.
На второй позиции — инвестиции в новостройки с доходностью 28,7%.
Третье и четвёртое места в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции. Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу), к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей (25,7%), говорится в исследовании.
Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.