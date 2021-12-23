Инвестор Волкова дала рекомендации по вложению средств в 2022 году

Эксперт по управлению личными финансами, инвестор, эксперт Национального центра финансовой грамотности Татьяна Волкова рассказала, во что стоит вкладывать деньги в 2022 году.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она выразила мнение, что в перспективе внимание стоит обратить на акции и облигации российских и зарубежных компаний.

«Для таких инвестиций нет заградительного барьера, стоимость минимального актива — 1,84 рубля. Доступно каждому. Это позволит начать формировать капитал малыми суммами, без привлечения заёмных денег. Доходность таких вложений будет зависеть от выбранной стратегии», — пояснила Волкова.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролировать свои финансы.