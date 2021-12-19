Эксперт Шеин разъяснил причину экономического благополучия США

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что экономическое благополучие Соединённых Штатов базируется на высоких долгах граждан.

«Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на $15 трлн», — заявил Шеин в беседе с агентством «Прайм».

Он добавил, что основные долги приходятся на ипотечное кредитование, популярны займы на приобретение авто и образование, а также долги по кредитным картам.

Шеин отметил, что долг США составляет $28 трлн.

По его мнению, страна остаётся в равновесии из-за возможности правительства обслуживать свои долги.

В октябре палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка госдолга США до 3 декабря до $480 млрд.

Ранее стало известно, как США пытаются избежать дефолта за счёт повышения потолка долга. Подробнее — в материале RT.