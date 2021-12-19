Эксперт Шеин разъяснил причину экономического благополучия США

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Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что экономическое благополучие Соединённых Штатов базируется на высоких долгах граждан.

«Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на $15 трлн», — заявил Шеин в беседе с агентством «Прайм».

Он добавил, что основные долги приходятся на ипотечное кредитование, популярны займы на приобретение авто и образование, а также долги по кредитным картам.

Шеин отметил, что долг США составляет $28 трлн.

По его мнению, страна остаётся в равновесии из-за возможности правительства обслуживать свои долги.

В октябре палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка госдолга США до 3 декабря до $480 млрд.

Ранее стало известно, как США пытаются избежать дефолта за счёт повышения потолка долга. Подробнее — в материале RT.

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