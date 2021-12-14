В Итало-российской торговой палате рассказали о сферах российской экономики, интересных для инвесторов

Президент Итало-российской торговой палаты, Mikro Kapital Group и «Делимобиля» Винченцо Трани рассказал о сферах российской экономики, наиболее интересных для итальянских инвесторов и предпринимателей.

«Инновационный бизнес в России очень интересен для итальянских компаний. Не только инновации в диджитал- и IT-направлении, но и в машиностроении, зелёно й экономике. Недавно итальянская энергетическая компания Enel начала реализацию главного проекта зелёной экономики на севере России — создание ветряных мельниц», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, есть и другие секторы, более традиционные для итальянского бизнеса — к примеру, мебелестроение.

Как отметил Трани, многие итальянцы, которые раньше занимались импортом сыра, начали производить его в России.

Ранее телеканал «360» сообщал о планах Подмосковья по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.