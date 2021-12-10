Экономист Ордов спрогнозировал укрепление рубля на следующей неделе

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с RT дал прогноз относительно курса рубля на следующую неделю.

«Следующая неделя обещает для рубля стать позитивной, успешной. Мы продолжаем ожидать укрепления рубля, потому что повышение ключевой ставки будет играть на руку рублю», — считает экономист.

Он уточнил, что также могут повлиять дополнительно нейтральные новости об инфляции.

«Инвесторы уже «переобуваются» из «риск оф» в так называемый «риск он». «Риск он» — это в том числе наши государственные долговые инструменты, наверное, одни из самых привлекательных на мировом рынке с точки зрения надёжности и доходности, и как только, в общем-то, такая текущая паника прекратится, связанная в том числе с неким нагнетанием политической, геополитической обстановки вокруг России, инвесторы иностранные начнут возвращаться в российские активы», — сказал Ордов.

По его мнению, недавно прошедшие переговоры президентов России и США закончились положительно, и это тоже «благотворно влияет на фондовый рынок и на курс рубля».

«Так что если мы говорим про недельный прогноз, то рисков ослабления рубля заметно меньше и они практически не просматриваются», — заключил собеседник RT.

Ранее старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман высказался о перспективах курса рубля.