Власти Самарской области рассказали о мерах поддержки бизнеса

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о региональных мерах поддержки предпринимательства.
Власти Самарской области рассказали о мерах поддержки бизнеса
  • Pixabay

«Поддержка есть, всеобъемлющая поддержка. Это прежде всего федеральные меры поддержки. По заявке предприниматель может получить компенсацию в размере одного минимального размера оплаты труда», — цитирует Азарова sova.info.

Предприниматели из пострадавших отраслей также могут получить льготный кредит, подчеркнул он.

В Самарской области уже одобрили 902 заявки на льготные кредиты на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.

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