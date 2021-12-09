Власти Самарской области рассказали о мерах поддержки бизнеса
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«Поддержка есть, всеобъемлющая поддержка. Это прежде всего федеральные меры поддержки. По заявке предприниматель может получить компенсацию в размере одного минимального размера оплаты труда», — цитирует Азарова sova.info.
Предприниматели из пострадавших отраслей также могут получить льготный кредит, подчеркнул он.
В Самарской области уже одобрили 902 заявки на льготные кредиты на общую сумму 3,2 млрд рублей.
Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.