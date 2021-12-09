В Москве зафиксировали рост спроса на непродовольственные товары

В Москве после снятия ограничительных мер, связанных с COVID-19, выросли обороты продаж в сфере непродовольственных товаров. Восстановлению экономики поспособствовала неделя распродаж и увеличение потребительского спроса.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За период с 1 по 7 ноября, когда в Москве действовали ограничения, среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 млрд рублей — минимального значения с мая 2021 года. Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней, с 8 по 14 ноября, выручка в этой сфере выросла на 71,4% и составила 15,6 млрд рублей, и эти цифры от недели к неделе продолжают расти», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в конце ноября рост отмечался в большинстве сегментов непродовольственной торговли.

Согласно данным Аналитического центра Москвы, наибольшей популярностью 22 — 28 ноября пользовались косметические средства. Объём их продаж по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 92,4%. Выручка оценивается в 583,9 млн рублей.

Также вырос спрос на бытовую технику и электронику, обувь, одежду. Кроме того, увеличился объём продаж компьютерной техники и товаров для дома.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о темпах восстановления экономики.