В ФРС выразили готовность повысить ставку в случае роста инфляции в США

Короткая ссылка
В Федеральной резервной системе (ФРС) заявили, что готовы принять соответствующие меры для подавления инфляционного давления, представляющего риск для долгосрочной цели обеспечения стабильности цен.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчёт о заседании комитета руководства ФРС по открытому рынку.

«Ряд участников отметил, что комитет должен быть готов скорректировать темпы покупки активов и повысить целевой диапазон ставки раньше, чем ожидают участники, если инфляция продолжит превышать уровни, соответствующие целям комитета», — сказано в протоколе.

Отмечается, что регулятор планирует не более одного повышения в 2022 году.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал RT, что для борьбы с инфляцией требуется нормализация денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить