В ФРС выразили готовность повысить ставку в случае роста инфляции в США
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчёт о заседании комитета руководства ФРС по открытому рынку.
«Ряд участников отметил, что комитет должен быть готов скорректировать темпы покупки активов и повысить целевой диапазон ставки раньше, чем ожидают участники, если инфляция продолжит превышать уровни, соответствующие целям комитета», — сказано в протоколе.
Отмечается, что регулятор планирует не более одного повышения в 2022 году.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал RT, что для борьбы с инфляцией требуется нормализация денежно-кредитной политики со стороны ФРС.