В ФРС выразили готовность повысить ставку в случае роста инфляции в США

В Федеральной резервной системе (ФРС) заявили, что готовы принять соответствующие меры для подавления инфляционного давления, представляющего риск для долгосрочной цели обеспечения стабильности цен.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчёт о заседании комитета руководства ФРС по открытому рынку.

«Ряд участников отметил, что комитет должен быть готов скорректировать темпы покупки активов и повысить целевой диапазон ставки раньше, чем ожидают участники, если инфляция продолжит превышать уровни, соответствующие целям комитета», — сказано в протоколе.

Отмечается, что регулятор планирует не более одного повышения в 2022 году.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал RT, что для борьбы с инфляцией требуется нормализация денежно-кредитной политики со стороны ФРС.