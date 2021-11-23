ГТС Украины: Венгрия в 2021 году обеспечила 90% импорта газа в страну

Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину в 2021 году, заявила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

«Венгрия — одно из приоритетных направлений международного сотрудничества для «Оператора ГТС Украины». Ведь эта страна в 2021 году обеспечила около 90% импорта газа на Украину. И даже после остановки физического транзита импорт газа на Украину продолжился — в октябре поставки составили 37 млн куб. м», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее на Украине заявили, что газотранспортная система страны потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии.

14 октября в Венгрии заявили, что приняли решение о поставках газа не через Украину в интересах энергетической безопасности страны.

Договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.