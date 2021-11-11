Малый бизнес выкупил у Москвы по преимущественному праву 335 нежилых помещений в 2021 году

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Малый и средний бизнес выкупил у Москвы по преимущественному праву 335 нежилых помещений в январе — сентябре 2021 года.
Малый бизнес выкупил у Москвы по преимущественному праву 335 нежилых помещений в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За аналогичный период 2020 года такой возможностью воспользовались 214 представителей малого и среднего бизнеса, которые приватизировали 220 помещений... Всего в текущем году предприниматели выкупили уже в полтора раза больше коммерческой недвижимости, чем в прошлом», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что средняя площадь приватизированных нежилых помещений составила 164,2 кв. м, а средняя цена квадратного метра — 90,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Москва сдала в аренду по льготной ставке 259 помещений в 2021 году.

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